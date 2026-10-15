Alkoraser war mit 122 km/h im Ortsgebiet unterwegs

Ein Autoraser ist in Graz in der Nacht auf Donnerstag von Zivilpolizisten gestoppt worden. Der 27-jährige Pkw-Lenker fuhr mit 122 km/h in einer 50er-Zone in der Triester Straße. Außerdem wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass der Mann „mittelgradig alkoholisiert“ war, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.