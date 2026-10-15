Interwetten is giving away exclusive alpine skiing prizes

When the world’s best ski racers once again set out in pursuit of hundredths of a second, excitement and goosebumps are guaranteed! On October 24 and 25, the 2026/27 Alpine World Cup season kicks off at the Rettenbach Glacier in Sölden. INTERWETTEN is right in the thick of it, celebrating a very special anniversary this year together with Ski Austria and rewarding fans with exclusive chances to win.