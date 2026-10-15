Contest
Interwetten is giving away exclusive alpine skiing prizes
Ten years of partnership, ten exclusive prizes! INTERWETTEN is celebrating its successful collaboration with the Ski Austria Team with a major contest for the 2026/27 World Cup season. To kick things off in Sölden, ski fans can put their knack for predicting best times to the test and secure a chance to win attractive prizes —including VIP experiences, autographed skis, and much more!
When the world’s best ski racers once again set out in pursuit of hundredths of a second, excitement and goosebumps are guaranteed! On October 24 and 25, the 2026/27 Alpine World Cup season kicks off at the Rettenbach Glacier in Sölden. INTERWETTEN is right in the thick of it, celebrating a very special anniversary this year together with Ski Austria and rewarding fans with exclusive chances to win.
Interwetten and Ski Austria – A Success Story
INTERWETTEN and Ski Austria have enjoyed a successful partnership since 2017. This partnership was extended early in 2026—during the legendary Night Race in Schladming—through 2029. This means the sports betting pioneer will remain Ski Austria’s Official Event Partner in the coming years and will continue to focus on creating special experiences for local ski fans. To celebrate this successful partnership, INTERWETTEN is giving away unique prizes related to the Alpine Skiing World Cup.
Enter to winat
At every race in Austria, INTERWETTEN is now giving away great prizes such as ski goggles, ski balaclavas, tickets to upcoming ski races, public viewing tickets, or betting credits from INTERWETTEN. In addition, 10 exclusive grand prizes will be raffled off among all participants, including
- Exclusive VIP packages for the ski races in Schladming and Saalbach
- An original Ski Austria ski suit
- Skis signed by ski stars
- A training camp at the Ski Austria Academy
- Signed gate flags
Simply submit your prediction for the winner’s best time in Sölden after two runs in the men’s giant slalom on October 25, 2026, and you could win one of these great prizes.
Interim prizes will be raffled off among all participants in each contest round. Anyone who correctly predicts the winner’s time in at least one race will also qualify for the drawing for the ten exclusive grand prizes.
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