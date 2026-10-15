Throat slit
Cyclist Crashed Into Car, Had to Be Resuscitated
A horrific accident occurred Wednesday evening in Linz. An 18-year-old rode his bicycle into the rear of a car without braking. He was so severely injured in the accident that paramedics had to resuscitate him at the scene.
On Wednesday evening, a 35-year-old Polish national was driving his car on Stadlerstraße in Linz toward Landwiedstraße and was attempting to back into a parking space. He signaled, drove onto the multipurpose lane, and stopped to let the cars behind him pass before parking.
Crashed into the Rear Without Braking
At the same time, an 18-year-old man from Linz was riding his bicycle on the multi-purpose lane and crashed into the rear of the stationary vehicle without braking. The impact was so severe that the 18-year-old sustained a serious laceration to his neck.
Had to be resuscitated
He was treated and resuscitated on the scene by first responders and Red Cross paramedics. Accompanied by the emergency physician, he was transported to a hospital.
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