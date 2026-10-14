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Formula 1: Red Bull Sets the Course for the Future!
Frenchman Laurent Mekies will remain team principal of the Red Bull Formula 1 team at least through the end of 2031. Shareholder Mark Mateschitz, son of Red Bull co-founder Dietrich Mateschitz, who passed away in 2022, announced the appointment on Wednesday at the team’s headquarters in Milton Keynes. Mekies, 49, took over as team principal from Christian Horner in the summer of 2025.
“Since his return to the Red Bull family, Laurent has demonstrated outstanding leadership qualities. He combines technical expertise, strategic thinking, and a deep understanding of what makes our team successful,” explained RB Managing Director Oliver Mintzlaff. “Continuity in leadership is a key factor for sustained success, and we are very pleased that Laurent will continue to lead the team into the next chapter of our journey.”
Verstappen’s Contract Through 2030
After stints with organizations including the FIA and Ferrari, Mekies joined what was then Red Bull’s sister team, Alpha Tauri, in late 2023. Following Horner’s departure in July of last year, he was promoted to team principal. Star driver Max Verstappen is also committed to the team for the long term. The Dutchman has a contract through the end of 2030.
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