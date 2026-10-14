Formula 1: Red Bull Sets the Course for the Future!

Frenchman Laurent Mekies will remain team principal of the Red Bull Formula 1 team at least through the end of 2031. Shareholder Mark Mateschitz, son of Red Bull co-founder Dietrich Mateschitz, who passed away in 2022, announced the appointment on Wednesday at the team’s headquarters in Milton Keynes. Mekies, 49, took over as team principal from Christian Horner in the summer of 2025.