Alte Apfelsorten ziehen in heimische Regale ein

Größere Sortenvielfalt in Regalen

Um die Sortenvielfalt wieder zurück auf die österreichischen Tische zu bringen, starteten Frutura und Spar bereits im Jahr 2023 ein neues Projekt. Ziel ist es, zwei alte Apfelsorten „wiederzubeleben“. Was sich für den Laien einfach anhört, ist in der Praxis aber alles andere als leicht: „Zuerst mussten wir einmal Sorten finden, die sich für den modernen Anbau eignen. Die Experten der Sortenvielfaltsorganisation Arche Noah haben dann den Ilzer Rosenapfel und den Falchs Gulderling empfohlen“, sagt Frutura-Geschäftsführer Manfred Hohensinner.