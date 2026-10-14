Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frutura und Spar

Alte Apfelsorten ziehen in heimische Regale ein

Steiermark
14.10.2026 17:00
Der Ilzer Rosenapfel ist in der Oststeiermark als „Weinler“ bekannt. Er wurde früher gerne zur ...
Der Ilzer Rosenapfel ist in der Oststeiermark als „Weinler“ bekannt. Er wurde früher gerne zur Herstellung von Most verwendet.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Ein neues Vorzeige-Projekt von Frutura und Spar bringt den Falchs Gulderling und den Ilzer Rosenapfel zurück in die heimischen Regale. Die erste Ernte gibt einen Einblick in die Eignung der alten Sorten für den modernen Anbau. Bereits ab dem nächsten Jahr sollen die Äpfel in den Märkten verkauft werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Elstar, Gala und Kronprinz Rudolf türmen sich in den Obst- und Gemüseabteilungen heimischer Supermärkte. Schon bald sollen sich nun auch wieder zwei neue, alte Apfelsorten darunter mischen: der Ilzer Rosenapfel und der Falchs Gulderling.

Rund 2000 verschiedene Apfelsorten sind in Österreich bekannt. Die wenigsten davon werden aber im Erwerbsobstbau angebaut: „In Wahrheit sind nur zehn bis 15 Sorten relevant“, erklärt Gottfried Dampfhofer, Obstbauberater beim steirischen Obst- und Gemüseproduzenten Frutura.

Größere Sortenvielfalt in Regalen
Um die Sortenvielfalt wieder zurück auf die österreichischen Tische zu bringen, starteten Frutura und Spar bereits im Jahr 2023 ein neues Projekt. Ziel ist es, zwei alte Apfelsorten „wiederzubeleben“. Was sich für den Laien einfach anhört, ist in der Praxis aber alles andere als leicht: „Zuerst mussten wir einmal Sorten finden, die sich für den modernen Anbau eignen. Die Experten der Sortenvielfaltsorganisation Arche Noah haben dann den Ilzer Rosenapfel und den Falchs Gulderling empfohlen“, sagt Frutura-Geschäftsführer Manfred Hohensinner.

Katrin Hohensinner-Häupl, Markus Kaser und Manfred Hohensinner (v.l.) sind mächtig stolz auf die ...
Katrin Hohensinner-Häupl, Markus Kaser und Manfred Hohensinner (v.l.) sind mächtig stolz auf die neuen alten Sorten.(Bild: Jürgen Fuchs)

Beide Sorten konnten überzeugen: „Uns gefiel, dass der Ilzer Rosenapfel vor allem in der Oststeiermark noch ein bisschen bekannt ist, und den Falchs Gulderling aus Tirol können wir so zurückbringen“, freut sich auch Tochter Katrin Hohensinner-Häupl.

Veredelung mit Edelreisern
Auf etwa 0,7 Hektar Versuchsfläche in Herrnberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) fanden 2023 dann die ersten Veredelungen statt. Während die Edelreiser – das sind einjährige Triebe voller „schlafender Knospen“, die für die Veredelung beziehungsweise den Anbau neuer Apfelbäume benötigt werden – für den Ilzer Rosenapfel im steirischen Sortenerhaltungsgarten Wagersbach abgeholt werden konnten, gestaltete sich die Suche nach Edelreisern für den Falchs Gulderling schwerer: „Den haben wir in Österreich nicht gefunden. Die Triebe mussten wir dann aus dem Versuchszentrum Laimburg in Südtirol holen“, erzählt Dampfhofer.

Die einjährigen Triebe, sogenannte Edelreiser, müssen speziell zugeschnitten werden.
Die einjährigen Triebe, sogenannte Edelreiser, müssen speziell zugeschnitten werden.(Bild: Jürgen Fuchs)
Danach können sie in den bereits vorhandenen und verwurzelten Stamm gesteckt und befestigt ...
Danach können sie in den bereits vorhandenen und verwurzelten Stamm gesteckt und befestigt werden.(Bild: Jürgen Fuchs)
So sieht es aus, wenn die Veredelung erfolgreich war und der Edelreiser antreibt.
So sieht es aus, wenn die Veredelung erfolgreich war und der Edelreiser antreibt.(Bild: Jürgen Fuchs)

Anschließend konnten die Bäume veredelt werden: „Dabei nimmt man die Edelreiser und steckt sie auf einen alten, schon verwurzelten Apfelbaumstamm. Bei uns sind das Stämme des Golden Delicious-Apfel. Der Trieb entwickelt sich dann und treibt weiter aus. Etwa zwei Jahre später trägt der Baum die ersten Früchte“, erklärt der Obstbau-Experte.

Äpfel ab nächstem Jahr im Handel
Inzwischen wachsen im steirischen Versuchsgebiet rund 2150 neue alte Apfelbäume: „Heuer konnten wir das erste Mal ernten, circa eine Tonne Äpfel. Die werden jetzt für Lagertest und interne Verkostungen verwendet. Nächstes Jahr haben wir hoffentlich schon so viel Ertrag, dass die Äpfel in ausgewählten Spar-Märkten verkauft werden können“, verrät Hohensinner-Häupl.

Zitat Icon

Spannend ist vor allem, ob man die alten Sorten so bewirtschaften kann, wie es heute üblich ist – wir sind da aber zuversichtlich. 

Gottfried Dampfhofer, Frutura-Obstbauberater

Bild: Jürgen Fuchs

Begeistert von den neuen, alten Äpfeln zeigt sich auch Markus Kaser, Vorstand bei Spar Österreich: „Wir müssen jetzt herausfinden, ob die Sorten unter heutigen Bedingungen im Erwerbsobstbau bestehen. Wenn das gelingt, möchten wir die besonderen Äpfel künftig regional anbieten. Zusätzlich schafft diese Biodiversität ja auch die Grundlage für eine vielfältige und zukunftsfähige Landwirtschaft.“

Kostproben in Wien

Spontan entschieden Spar und Frutura am Mittwoch, die ersten Äpfel der neuen Sorten bereits heuer zu verkaufen. Etwa 600 Kilogramm sollen ab Mitte November im Interspar am Schottentor im ersten Wiener Gemeindebezirk für Kunden erhältlich sein.

Im Mittelpunkt steht aber auch das besondere Geschmackserlebnis: „Vor allem der Ilzer Rosenapfel bringt mit jedem Biss ein bisschen Kindheit zurück“, ist sich die Frutura-Chefin sicher. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
14.10.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
142.060 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
130.067 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
103.396 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
991 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
665 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Innenpolitik
Preise sinken! Wie haben wir uns das verdient?
549 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf