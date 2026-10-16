Auf herbstlichen Wegen in Roseggers Waldheimat

Wir starten in St. Kathrein am Hauenstein (820 m) und richten uns nach den Wegweisern „Christmettenweg Mühlental“ leicht bergauf, parallel zum Hirschbach taleinwärts. Nach rund zweieinhalb Kilometern zweigen wir an einer Straßenkreuzung rechts ab, überqueren den Bach und wandern auf der Straße bergauf zum Rastplatz Zisler Anger (1126 m). Von hier geht es bergab zum Lentkreuz (1016 m) und anschließend wieder bergauf zum Geburtshaus von Peter Rosegger (1144 m).