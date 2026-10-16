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Wanderbare Steiermark

Auf herbstlichen Wegen in Roseggers Waldheimat

Steiermark
16.10.2026 11:00
Fünf Stunden sind für diese Wanderung, die mit viel Geschichte und Natur aufwartet, einzuplanen.
Fünf Stunden sind für diese Wanderung, die mit viel Geschichte und Natur aufwartet, einzuplanen.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis: Auf den Spuren des großartigen Heimatdichters Peter Roseggers unterwegs am vielseitigen Christmettenweg – tolle Eindrücke teilen die Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti mit unseren Lesern.

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Wenn sich die Wälder rund um St. Kathrein am Hauenstein in ihren Herbstfarben zeigen, bietet der beschilderte Christmettenweg eine wohltuende Runde durch die Wiesen- und Waldlandschaft der Fischbacher Alpen. Neben dem Naturerlebnis steht vor allem Peter Rosegger im Mittelpunkt, der 1843 hier geboren wurde und zu den bedeutendsten steirischen Schriftstellern zählt.

Die Waldschule in Alpl wurde 1902 errichtet und ermöglichte auch Bauernkindern Zugang zu ...
Die Waldschule in Alpl wurde 1902 errichtet und ermöglichte auch Bauernkindern Zugang zu Bildung.(Bild: Weges)

Sein Geburtshaus, die Waldschule und die Ausstellung in St. Kathrein bringen uns den Menschen und Dichter näher. Je nach Lust und Laune lässt sich die Wanderung mit einem Ausstellungsbesuch verbinden. Der Name „Christmettenweg“ erinnert an Roseggers traditionellen Kirchgang in der Christnacht, der ihn von seinem Geburtshaus zur Pfarrkirche in St. Kathrein führte.

Fazit: steirische Kulturgeschichte erwandern.

Auch dieses Denkmal in St. Kathrein am Hauenstein erinnert an Peter Rosegger.
Auch dieses Denkmal in St. Kathrein am Hauenstein erinnert an Peter Rosegger.(Bild: Weges)

Wir starten in St. Kathrein am Hauenstein (820 m) und richten uns nach den Wegweisern „Christmettenweg Mühlental“ leicht bergauf, parallel zum Hirschbach taleinwärts. Nach rund zweieinhalb Kilometern zweigen wir an einer Straßenkreuzung rechts ab, überqueren den Bach und wandern auf der Straße bergauf zum Rastplatz Zisler Anger (1126 m). Von hier geht es bergab zum Lentkreuz (1016 m) und anschließend wieder bergauf zum Geburtshaus von Peter Rosegger (1144 m).

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 14,6 km/ 660 Hm/ Gehzeit 5 h.
  • Anforderungen und Orientierung: Forst- und Asphaltstraßen wechseln sich mit Steigen ab. Der Weg ist beschildert und markiert, die Wegweiser des Christmettenweges weisen jedoch nicht immer in dieselbe Gehrichtung; GPX-Track von Vorteil.
  • Ausgangspunkt: Wandertafel in St. Kathrein am Hauenstein.
  • Sehenswertes während der Wanderung: Rosegger-Geburtshaus, 03855/2375; Roseggers Waldschule, 0664/8267575; Rosegger-Ausstellung – Infos unter st-kathrein-hauenstein.at.
  • Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus „Zur Post“,  03173/2371; Kaffeehaus „S’ Dorfplatzl“,  0676/9312930.
  • Fragen und Anregungen: WEGES Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram: wegesaktiv

Nach einer kurzen Rast führt unser Weg hinunter zur Waldschule (967 m). Im Kreuzungsbereich nehmen wir einen steilen Steig am Waldrand bergauf, halten uns nach den Gebäuden rechts und gehen bei geringer Steigung zum Gasthof Schlagobersbauer (derzeit geschlossen).

Ein wunderschöner Platz, um Andacht zu halten und Ruhe zu finden.
Ein wunderschöner Platz, um Andacht zu halten und Ruhe zu finden.(Bild: Weges)

Durch den Wald erreichen wir den Roseggerhof (1030 m) an der Bundesstraße. Dieser folgen wir wenige Minuten, bevor wir in östlicher Richtung durch Wälder zur Pfarrkirche und anschließend bergab nach Kathrein wandern.

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