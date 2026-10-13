Gemeinderat stellt Weichen für Klagenfurts Zukunft

Die 42. Gemeinderatssitzung in der Landeshauptstadt verlief ungewöhnlich gesittet. Anders als zuvor verzichteten die Mandatare weitgehend auf persönliche Angriffe gegen die politische Konkurrenz. Im Mittelpunkt stand das Stadtentwicklungskonzept (STEK), das den Rahmen für die Entwicklung Klagenfurts in den kommenden zehn Jahren vorgibt. Trotz Gegenstimmen der FSP von Stadtchef Christian Scheider und der FPÖ wurde das Konzept mehrheitlich beschlossen. „Wir hätten einige Fragen klären müssen“, bemängelt Scheider. Auch die FPÖ sprach sich gegen das Konzept aus. „Auf 143 Seiten wird auf Sicherheit wenig Wert gelegt, der notwendige Ausbau der Schulen wird nicht einmal erwähnt. Der Wohnraum in Klagenfurt wird verteuert, weil es in Widmungsfragen schwierig wird“, kritisiert Stadträtin Sandra Wassermann.