Gift am Acker? NGO klagt steirischen Bauernbund

„Kein Kommentar“

Zuspruch kommt u. a. von Andreas Lackner, Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern: „Der steirische Bauernbund ist schnell dabei, Umweltschützer anzugreifen, wenn deren Aussagen nicht ins Bild passen. Diesmal ist die Strategie gründlich daneben gegangen. Statt NGOs schlechtzureden, sollten wir gemeinsam daran arbeiten, besonders schädliche Wirkstoffe zurückzudrängen und gute Alternativen für die Betriebe voranzubringen.“