Dank eines Duos: Eishalle wird wieder eröffnet

„Können Kosten massiv reduzieren“

Doch für das leidenschaftliche Vater-Sohn-Duo aus Magdalensberg ist diese Eishalle genau das, wonach sie suchten. „Eishockey ist unsere Leidenschaft. Wir haben schon in Ferlach eine Halle errichtet, da hat man uns damals für verrückt erklärt. Als das aufging, wurden wir bejubelt“, erzählen Mario Kulnig und sein Sohn Markus. Die beiden sind Profis, wenn es um Eis und den damit verbundenen Kosten geht. Der 64-Jährige war beruflich in der Kältetechnik tätig. „Wir können die Kosten um einiges minimieren!“, sagt er zuversichtlich.