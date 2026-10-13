Adler-Legende platzt nur im Tennis der Kragen

„Krone“: Ein Mini-Urlaub als Geburtstagsgeschenk. Wie kam es zur Wien-Reise?

Andreas Widhölzl: Unsere jüngste Tochter lebt in Wien. Wir waren schon länger nicht mehr da, Wien ist eine coole Stadt. Wir gehen in den Prater, schauen uns ein paar Museen an. Wir nehmen einfach alles mit, was die Bundeshauptstadt zu bieten hat.