„Akten und Aufgaben wachsen uns über den Kopf“

Mehrere Ursachen für steigenden Arbeitsaufwand

Die Gründe für die Überlastung sind vielfältig: Ständig neue Gesetze sind auch für die Richterschaft oft Neuland. Die Beschlagnahmung von Datenträgern (meist Handys) ist rechtlich und technisch komplex. Zudem nehme der Auslandsbezug von Fällen zu: „Wir können für den Unfall eines Tirolers in Italien zuständig sein und müssen das italienische Recht anwenden“, ergänzte Renzler. Gleiches könne für den Skiunfall zweier Niederländer auf einer heimischen Piste zutreffen.