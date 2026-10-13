Kritik an Insta-Fotos? „Wenn ihr nur wüsstet …“

Ihren Fokus wolle sie deshalb ohnehin lieber auf sportliche Dinge legen. Nach ihrem Olympiasieg in Paris 2024 hatte die Britin mit vielen Verletzungen zu kämpfen – doch jetzt möchte sie wieder voll angreifen: „Ich will unglaublich gute Mädels schlagen. Ich glaube immer noch, dass ich eine der Besten bin, und ich freue mich darauf, das zu beweisen.“