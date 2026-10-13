Kritik an Insta-Fotos? „Wenn ihr nur wüsstet …“

Ihr Social-Media-Auftritt ist immer wieder Teil heftiger Diskussionen – jetzt hat Olympiasiegerin Keely Hodgkinson zum Konter angesetzt und gegen ihre Kritiker ausgeteilt.
Die Britin, Olympiasiegerin über 800 Meter, postet in den sozialen Netzwerken immer wieder Fotos aus ihrem Privatleben – darunter viele Glamour- und Urlaubsfotos. Diese sorgen immer wieder für Debatten und fiese Kommentare. Darauf ist Hodgkinson jetzt eingegangen und hat zum Gegenschlag angesetzt.
„Wenn ich Social Media nutze, dann nur zum Spaß. Ich denke nicht zu tief darüber nach. Ob ihr es glaubt oder nicht: Athleten haben abseits der Bahn viel Zeit totzuschlagen. Ich kann nicht den ganzen Tag rennen“, betont die 24-Jährige in einem „Sky-Sports“-Podcast.
Social Media? Eine „Hassliebe“
Die Kommentare, die sie für einige ihrer Fotos erhält, stören die Athletin: „Das nervt mich wirklich, weil ich denke: Wenn ihr nur wüsstet, was ich heute schon gemacht habe.“ Mit Social Media verbinde Hodgkinson auch deshalb „eine Art von Hassliebe“.
Ihren Fokus wolle sie deshalb ohnehin lieber auf sportliche Dinge legen. Nach ihrem Olympiasieg in Paris 2024 hatte die Britin mit vielen Verletzungen zu kämpfen – doch jetzt möchte sie wieder voll angreifen: „Ich will unglaublich gute Mädels schlagen. Ich glaube immer noch, dass ich eine der Besten bin, und ich freue mich darauf, das zu beweisen.“
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