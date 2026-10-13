Uni-Sparkurs: „Auf die Jugend wird geschi**en!“

Noch ist nicht klar, wie gravierend die Folgen der drohenden Budgetkürzungen sein werden. Die Regierung will sich erst am Wochenende dazu erklären. Aber wie berichtet, wackeln allein am Wiener AKH 200 Ärztestellen. Es drohen längere Wartezeiten und die Verlagerung von Patienten in bereits überfüllte Krankenhäuser. In anderen Bundesländern zeigt sich ein ähnliches Bild. In Graz könnten bis zu 120 Stellen wegfallen. In Innsbruck hält Rektor Gert Mayer bei drastischen Kürzungen einen Abbau im dreistelligen Bereich für möglich.