Gurt ging plötzlich auf: Horrorfahrt in Achterbahn

„Sie wäre mit Sicherheit herausgeschleudert worden“

Chris und Cassie Evins bemerkten während der ersten Auffahrt auf über 60 Meter Höhe plötzlich einen lauten Schrei hinter sich. „Ich drehte mich um und sah, dass bei einem der beiden Mädchen der Schulterbügel nicht mehr eingerastet war“, berichtete Chris Evins dem Sender KMBC. „Sie wäre mit Sicherheit herausgeschleudert worden. Ich habe ihr in die Augen geschaut und gesagt: ,Du wirst nicht fallen, wir halten dich!‘“