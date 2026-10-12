Deutsches Dorf taucht in Tschechien wieder auf

Dorf mit Geschichte bis ins 13. Jahrhundert

Untermoldau blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das Dorf lag an einer alten Handelsroute zwischen Passau und Budweis. Mehr als 400 Menschen lebten dort, die meisten von ihnen waren deutschsprachig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die deutschsprachigen Bewohner vertrieben, ehe der Ort beim Bau des Stausees endgültig unter Wasser verschwand.