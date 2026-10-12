Alaba als „Gewinnertyp!“ Udinese-Fans euphorisch

David Alaba ist bereit für seinen ersten Einsatz für Udinese! Um 20.45 tritt sein neuer Klub in der Serie A in Turin gegen den FC Torino an (hier im Liveticker). Schon vor dem Match ist die Euphorie groß.
Die italienischen Zeitungen haben sich schon festgelegt: Udineses Coach Kosta Runjaic wird bei Torino erstmals auf Neuzugang David Alaba setzen. Der ÖFB-Routinier ist jedenfalls schon bereit für sein Debüt in der Serie A – egal ob in der Startelf oder im Laufe des Spiels.
Und der Österreicher könnte mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen auch gleich einen wichtigen Beitrag leisten. Immerhin ist man bei Udinese nicht zufrieden mit dem Start in die neue Saison. Zu viele Gegentore (11) und erst vier Punkte nach fünf Spieltagen – da ist deutlich Luft nach Oben.
„Alaba ist ein Gewinnertyp“
Gerade gegen Tabellennachbar Torino (gleich viele Punkte, schlechtere Tordifferenz) sollen drei Punkte her. Und Alaba? Die „Tifosi“ haben jedenfalls schon große Erwartungen an den Österreicher. „Wir glauben an das Projekt mit dir“ und „Alaba ist ein Gewinnertyp“ ist da etwa online kurz vor dem Match zu lesen.
Auch sein neuer Trainer ist schon begeistert vom ehemaligen Bayern- und Real-Star. „Er kann alle drei Positionen in der Abwehr besetzen. Ich kann es kaum erwarten, dass er seinen Beitrag leistet“, so Runjaic. Mal sehen, wie Alabas erster Abend in der Serie A ablaufen wird.
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