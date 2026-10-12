Finanzsorgen bei Tierrettung nehmen ganz massiv zu

Der 59-Jährige betreibt den Hilfsdienst ehrenamtlich mit seinen beiden Söhnen und drei weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. „Im Gegensatz zu anderen Tierrettungen sind wir tatsächlich rund um die Uhr erreichbar und grenzen auch kein Tier aus“, betont Pold, der in den Verein mittlerweile auch privates Geld stecken muss. „Wir bekommen vom Land keine Förderung, nur bei behördlichen Tierabnahmen. Und auf dieses Geld müssen wir meist monatelang warten“, erklärt der Tierretter.