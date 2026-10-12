Jacke nicht vergessen! Jetzt purzeln Temperaturen

In der Nacht heißt es dann: freie Sicht auf die Sterne! Meist bleibt der Himmel gering bewölkt bis sternenklar, dazu weht nur noch ein schwaches Lüfterl. Örtlich können sich allerdings flache Nebelfelder bilden. Vor allem in den kühleren Regionen ist außerdem Vorsicht geboten: Die Temperaturen sinken auf bis zu minus zwei Grad.