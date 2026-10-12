Jacke nicht vergessen! Jetzt purzeln Temperaturen

Nach einem freundlichen Ausklang des Montags steht Österreich eine überwiegend klare Nacht bevor. Während sich die letzten Wolken verabschieden, zeigt sich der Himmel vielerorts von seiner schönsten Seite. Doch Vorsicht: Die Idylle hat einen Haken – denn in den Nachtstunden kann es noch einmal empfindlich kalt werden!
Tagsüber verabschiedeten sich die Wolken zunehmend, nur im Osten hielten sich am Nachmittag noch dichtere Wolkenfelder. Zum Abend hin lockert es aber auch dort auf. Der zuvor lebhafte Wind im Norden und Osten verliert ebenfalls an Kraft.
In der Nacht heißt es dann: freie Sicht auf die Sterne! Meist bleibt der Himmel gering bewölkt bis sternenklar, dazu weht nur noch ein schwaches Lüfterl. Örtlich können sich allerdings flache Nebelfelder bilden. Vor allem in den kühleren Regionen ist außerdem Vorsicht geboten: Die Temperaturen sinken auf bis zu minus zwei Grad.
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Insgesamt liegen die Tiefstwerte zwischen minus zwei und plus sechs Grad – da wird’s in den frühen Morgenstunden mancherorts bereits frostig!
Neue Störung erreicht den Westen
Auch der Dienstag startet zunächst mit Nebel und örtlichem Hochnebel, der sich im Laufe des Vormittags aber rasch lichtet. Danach darf sich Österreich vielerorts über reichlich Sonnenschein freuen. Die Temperaturen klettern tagsüber wieder auf 13 bis 18 Grad.
Ganz ungetrübt bleibt das Sonnenwetter allerdings nicht: Ab Mittag erreichen erste Wolken einer neuen Störung den Westen des Landes. Während es zunächst trocken bleibt, sind gegen Abend örtlich bereits ein paar Regentropfen möglich.
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