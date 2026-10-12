Hochvogel: In den Alpen droht massiver Felssturz

Ausstieg von österreichischer Seite gesperrt

Der Hochvogel liegt ziemlich genau an der Grenze zwischen Deutschland und Tirol in Österreich. Er liegt in den Allgäuer Hochalpen und ist 2592 Meter hoch. Von der österreichischen Seite ist der Hochvogel schon lange gesperrt: Seit 2014 darf der Bäumenheimer Weg aus dem Tiroler Hornbachtal nicht mehr genutzt werden. Von der deutschen Seite aus ist der Aufstieg allerdings noch immer möglich.