Bürgermeister: „Haben keinen Auftrag erteilt!“

Im Streit um einen Grundstücksverkauf in Mauterndorf, die „Krone“ berichtete mehrfach, gab es zuletzt eine Wende: Zum Zuge kam doch der benachbarte Autohausbesitzer. Der Vizebürgermeister hatte die Löschung des Vorverkaufsrechts der Gemeinde abgewickelt und sich auf ein E-Mail berufen, was jetzt Unmut bei der ÖVP und Bürgermeister Herbert Eßl auslöst.