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Immo-Streit

Bürgermeister: „Haben keinen Auftrag erteilt!“

Salzburg
12.10.2026 20:00
(Bild: Krone-Collage/Roland Holitzky)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Im Immobilien-Streit von Mauterndorf gehen die Wogen weiter hoch: Nachdem der blaue Vizebürgermeister die Löschung des Vorkaufsrechtes abwickelte, kontert der schwarze Ortschef jetzt. 

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Im Streit um einen Grundstücksverkauf in Mauterndorf, die „Krone“ berichtete mehrfach, gab es zuletzt eine Wende: Zum Zuge kam doch der benachbarte Autohausbesitzer. Der Vizebürgermeister hatte die Löschung des Vorverkaufsrechts der Gemeinde abgewickelt und sich auf ein E-Mail berufen, was jetzt Unmut bei der ÖVP und Bürgermeister Herbert Eßl auslöst.

„Eine Mitarbeiterin des Gemeindeamts hat eine Anfrage des Notars mit den Worten ,Bitte um Bearbeitung’ an den Vizebürgermeister weitergeleitet. Damit war aber weder eine rechtliche Beurteilung noch eine Anweisung zur Unterfertigung der Freilassungserklärung oder zum Verzicht auf das Vorkaufsrecht verbunden“, so Eßl. Gemeindebedienstete hätten gegenüber dem Vizebürgermeister keinerlei Anordnungsbefugnis, betont er.

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