Karriere eines Trios hängt am seidenen Faden

Ein Trio von Nordliga-Klub Wals-Grünau kämpft mit schweren Verletzungen. Ob es im Frühjahr noch mal am Rasen steht, ist offen. Für den Verein wäre es ein herber Verlust. Immerhin gehören Manuel Hauk, Moussa Dembele und David Ebner zu den Leistungsträgern, wenn sie fit sind.
Das spielfreie Wochenende kann Nordligist Wals-Grünau jetzt gut gebrauchen. Beim tapferen Kampf in Gurten (am Ende eine 0:1-Niederlage) waren einige Spieler angeschlagen, freuen sich jetzt aufs Durchatmen. Damit endet die elf Partien andauernde Serie ohne Niederlage. „Wir sind auch nur Menschen“, weiß Trainer Bernhard Huber-Rieder.
Wer aber definitiv auch nach der spielfreien Runde fehlen wird, ist David Ebner. Der 24-Jährige macht bereits eine längere Leidensgeschichte durch. 2024 kämpfte er erstmals mit einer Schambeinentzündung. Danach ging er zu Spezialist Franz Leberbauer, der ihn wieder fit brachte. Nach dem halben Jahr in Australien kam die Verletzung Anfang September 2025 zurück. „Seitdem kämpfe ich damit. Es war immer ein Auf und Ab“, erzählt Ebner, dem auch alle vier Weisheitszähne gezogen wurden, weil Ärzte vermutet hatten, dass diese mit der komplizierten Verletzung zusammenhängen könnten.
„Wie ein Albtraum“
Trainings habe er immer früher abbrechen müssen, in den Spielen reichte es nur für Kurzeinsätze. Einmal stand er für 54 Minuten am Rasen. „Es war wie ein Albtraum“, seufzt der Salzburger.
Zuletzt ging es endlich bergauf, hatte er vor dem Landescup-Spiel gegen Kuchl am 29. September eine „überragende Woche“. Das Schambein machte keine Problem, doch im Abschlusstraining vor dem Cup-Auftritt zog sich der 24-Jährige einen Muskelfaserriss zu. Die Folge? Eine erneute Zwangspause von mehreren Wochen!
Die vielen Rückschläge nagten mental an ihm. Im Winter will er einmal noch 110 Prozent für die Rückkehr geben. „Wenn ich das nicht hinbekomme, muss ich mir überlegen, ob es Sinn macht“, hängt die Karriere von Ebner am seidenen Faden. Ähnlich wie er kämpfen auch Moussa Dembele (Knie) und Manuel Hauk (Hüfte). Das bei allen im Raum stehende Karriereende würde Grünau wehtun. „Das sind drei absolute Leistungsträger“, betont Huber-Rieder, der wie der ganze Klub hinter seinen Schützlingen steht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.