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Schwere Verletzungen

Karriere eines Trios hängt am seidenen Faden

Salzburg: Sport-Nachrichten
12.10.2026 09:00
Im Winter will es David Ebner (in grün) noch einmal probieren.
Im Winter will es David Ebner (in grün) noch einmal probieren.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Ein Trio von Nordliga-Klub Wals-Grünau kämpft mit schweren Verletzungen. Ob es im Frühjahr noch mal am Rasen steht, ist offen. Für den Verein wäre es ein herber Verlust. Immerhin gehören Manuel Hauk, Moussa Dembele und David Ebner zu den Leistungsträgern, wenn sie fit sind.

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Das spielfreie Wochenende kann Nordligist Wals-Grünau jetzt gut gebrauchen. Beim tapferen Kampf in Gurten (am Ende eine 0:1-Niederlage) waren einige Spieler angeschlagen, freuen sich jetzt aufs Durchatmen. Damit endet die elf Partien andauernde Serie ohne Niederlage. „Wir sind auch nur Menschen“, weiß Trainer Bernhard Huber-Rieder.

Wer aber definitiv auch nach der spielfreien Runde fehlen wird, ist David Ebner. Der 24-Jährige macht bereits eine längere Leidensgeschichte durch. 2024 kämpfte er erstmals mit einer Schambeinentzündung. Danach ging er zu Spezialist Franz Leberbauer, der ihn wieder fit brachte. Nach dem halben Jahr in Australien kam die Verletzung Anfang September 2025 zurück. „Seitdem kämpfe ich damit. Es war immer ein Auf und Ab“, erzählt Ebner, dem auch alle vier Weisheitszähne gezogen wurden, weil Ärzte vermutet hatten, dass diese mit der komplizierten Verletzung zusammenhängen könnten.

Grünaus Co-Trainer Timo Neuhofer mit Manuel Hauk (M.) und Trainer Bernhard Huber-Rieder (re.).
Grünaus Co-Trainer Timo Neuhofer mit Manuel Hauk (M.) und Trainer Bernhard Huber-Rieder (re.).(Bild: Andreas Tröster)
Schwere Zeit für Moussa Dembele.
Schwere Zeit für Moussa Dembele.(Bild: Andreas Tröster)

„Wie ein Albtraum“
Trainings habe er immer früher abbrechen müssen, in den Spielen reichte es nur für Kurzeinsätze. Einmal stand er für 54 Minuten am Rasen. „Es war wie ein Albtraum“, seufzt der Salzburger.

Zuletzt ging es endlich bergauf, hatte er vor dem Landescup-Spiel gegen Kuchl am 29. September eine „überragende Woche“. Das Schambein machte keine Problem, doch im Abschlusstraining vor dem Cup-Auftritt zog sich der 24-Jährige einen Muskelfaserriss zu. Die Folge? Eine erneute Zwangspause von mehreren Wochen!

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Die vielen Rückschläge nagten mental an ihm. Im Winter will er einmal noch 110 Prozent für die Rückkehr geben. „Wenn ich das nicht hinbekomme, muss ich mir überlegen, ob es Sinn macht“, hängt die Karriere von Ebner am seidenen Faden. Ähnlich wie er kämpfen auch Moussa Dembele (Knie) und Manuel Hauk (Hüfte). Das bei allen im Raum stehende Karriereende würde Grünau wehtun. „Das sind drei absolute Leistungsträger“, betont Huber-Rieder, der wie der ganze Klub hinter seinen Schützlingen steht.

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