Karriere eines Trios hängt am seidenen Faden

Wer aber definitiv auch nach der spielfreien Runde fehlen wird, ist David Ebner. Der 24-Jährige macht bereits eine längere Leidensgeschichte durch. 2024 kämpfte er erstmals mit einer Schambeinentzündung. Danach ging er zu Spezialist Franz Leberbauer, der ihn wieder fit brachte. Nach dem halben Jahr in Australien kam die Verletzung Anfang September 2025 zurück. „Seitdem kämpfe ich damit. Es war immer ein Auf und Ab“, erzählt Ebner, dem auch alle vier Weisheitszähne gezogen wurden, weil Ärzte vermutet hatten, dass diese mit der komplizierten Verletzung zusammenhängen könnten.