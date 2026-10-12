Eisbullen verstärken sich mit Offensiv-Routinier

Der kriselnde EC Red Bull Salzburg holt einen Routinier für die Offensive. Wann der Kanadier erstmals zum Einsatz kommen wird, ist noch unklar.
Die 3:5-Niederlage in Klagenfurt hat es nocheinmal bestätigt. Der Kader des EC Red Bull Salzburg ist zu schwach! Nur Rang neun in der Liga und das krachende Aus in der Champions Hockey League unterstreichen dies noch einmal. Das scheint auch bei den Klubverantwortlichen nicht vorbeibgegangen zu sein. Am Montagmorgen bestätigten die Salzburger einen neuen Routinier.
Ty Rattie kommt aus der kanadischen Kaderschmiede WHL und hat anschließend sechs Jahre abwechselnd in der NHL (St. Louis Blues, Carolina Hurricanes, Edmonton Oilers) und AHL gespielt. In der NHL kam er insgesamt auf 98 Spiele. 2019 startete er seine Europareise mit einer Saison in der KHL in Yaroslavl und Novgorod. Von da ging es weiter über die finnische Liiga mit Ässät zur SHL, wo der Stürmer nach einem Jahr in Timrå vier Saisonen mit dem Linköping HC absolvierte.
Salzburg-Neuzugang holte in der Schweiz Titel
In der letzten Saison wechselte Rattie zum Saisonende in die Schweiz zum HC Fribourg-Gottéron, mit dem er schließlich auch den Schweizer Meistertitel holte. In der Schweiz kam Rattie in 13 Spielen auf 3 Tore und 6 Assists. In seinen fünf Saisonen in Schweden verzeichnete der Stürmer in 245 Spielen 82 Tore und 97 Assists. Der Kontakt soll über Ex-Eisbulle Chay Genoway zu Stande gekommen sein.
„Als Spieler sehe ich mich als Offensivkraft und möchte meinen Beitrag in der Offensive liefern“, wurde der 33-jährige Kanadier zitiert. Ob er schon beim Auswärtsspiel in der Champions Hockey League in Skelleftea – wo es für die Bulls um nichts mehr geht – zum Einsatz kommen wird, ist derzeit noch unklar.
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