Classic Expo heuer mit mehreren Sonderschauen

Am Samstag kommen bei der Oldtimer-Auktion von der Humer, Granner & Co GmbH in Halle 4 ausgewählte Klassiker unter den Hammer. Ein weiterer Höhepunkt der heurigen Messe ist das „Art Tractor Project“, bei dem ein Porsche Junior Traktor in ein Kunstwerk verwandelt wird und somit Spenden für die Österreichische Krebshilfe gesammelt werden.