Classic Expo heuer mit mehreren Sonderschauen

Für PS-Liebhaber ist die „Classic Expo“ Oldtimer Messe ein jährlicher Höhepunkt. Händler aus ganz Europa machen das Messezentrum zum Szene-Treffpunkt. Heuer liegt der Fokus auf mehreren ganz besonderen Jubiläen.
Auf rund 45.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden die Klassiker auf zwei und vier Rädern verschiedenster Marken und Epochen präsentiert. Die Veranstaltung wächst kontinuierlich. Heuer setzt man einen zusätzlichen Fokus auf Jubiläen.
Das Hans-Peter Porsche Traumwerk präsentiert in Halle 9 Höhepunkte rund um 75 Jahre Porsche Motorsport, 70 Jahre Porsche-Diesel und die Welt von Märklin. Auch 30 Jahre Porsche Diesel Club Europa e.V., 90 Jahre Fiat 500 Topolino, 140 Jahre Innovation Mercedes-Benz sowie amerikanische Muscle Cars stehen im Mittelpunkt.
Am Samstag kommen bei der Oldtimer-Auktion von der Humer, Granner & Co GmbH in Halle 4 ausgewählte Klassiker unter den Hammer. Ein weiterer Höhepunkt der heurigen Messe ist das „Art Tractor Project“, bei dem ein Porsche Junior Traktor in ein Kunstwerk verwandelt wird und somit Spenden für die Österreichische Krebshilfe gesammelt werden.
Beginn der Messe ist am Freitag.
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