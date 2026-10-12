Vier tote Schafe auf Alm: Hat ein Wolf zugebissen?

Es gibt einen neuen Verdacht auf einen Wolfsriss: Auf einer Alm in Unken wurden Sonntagfrüh vier tote Schafe entdeckt. Eine DNA-Probe wurde entnommen.
Alles deute auf einen Wolfsriss hin, so die Ersteinschätzung von Hannes Üblagger, Wolfsbeauftragter in Salzburg. Das muss aber erst bestätigt werden. Die DNA-Probe wird nun ausgewertet. Sechs weitere Tiere sollen vermisst sein.
Erst Mitte September waren in Saalfelden drei Schafe tot aufgefunden worden. Das DNA-Ergebniss ließ keine Zweifel mehr offen, dass ein Wolf zugebissen hatte. Einen weiteren Vorfall im September – ebenso in Unken – bestätigte ebenso einen Wolfsriss.
Die Entdeckung vom Sonntag reiht sich damit in eine Serie von Wolfsrissen im Pinzgau. Insgesamt wurden heuer im Land Salzburg schon 25 gerissene Tiere gemeldet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.