Video: Viel Aluminiumpech bei Salzburg gegen GAK

Red Bull Salzburg ist nach der dreiwöchigen Länderspielpause zum Auftakt der 8. Runde der Fußball-Bundesliga sieglos geblieben. Die Truppe von Danny Röhl holte im Stadion Graz-Liebenau gegen den GAK nur mit viel Glück eine Nullnummer und überstand damit auch das 15. Saison-Pflichtspiel ungeschlagen. Die Partie wurde von vielen Aluminium-Treffer geprägt. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).