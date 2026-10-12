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Feiert er heute Debüt?

„Das hat uns gefehlt“: Alaba winkt die Startelf

Serie A
12.10.2026 13:28
David Alaba
David Alaba(Bild: facebook/UdineseCalcio1896)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wenn man italienischen Medienberichten Glauben schenken darf, wird David Alaba heute beim Duell mit dem FC Turin in der Udinese-Startelf stehen. Zudem darf sich der ÖFB-Star über eine Lobeshymne seines neuen „Chefs“ freuen.

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Spielt er oder nicht? So lautet die große Frage! Die italienischen Zeitungen legen sich fest: Udineses Coach Kosta Runjaic wird bei Torino erstmals auf Neuzugang David Alaba setzen. Das Spiel geht heute Abend über die Bühne. Anpfiff ist um 20.45 Uhr – mit dem sportkrone.at-Liveticker können Sie hautnah mit dabei sein.

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Die „Gazzetta dello Sport“ rechnet mit einer Dreierkette bei Udinese. Diese soll Alaba gemeinsam mit dem Ex-Salzburger Oumar Solet und James Abankwah bilden.

„Ich kann es kaum erwarten“
„Er versteht es, Spiele zu lesen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er ist stark am Ball, spielt gerne vertikal, kommuniziert viel mit seinen Mitspielern und sorgt für die defensive Organisation, die uns ein wenig gefehlt hat“, schwärmt Runjaic von Alaba. „Er kann alle drei Positionen in der Abwehr besetzen. Ich kann es kaum erwarten, dass er seinen Beitrag leistet!“

Vier Punkte aus fünf Spielen und Rang 14 sind die magere Ausbeute bisher. Mit Alaba, der als Routinier auch die Rolle des „großen Bruders“ übernehmen will, soll es nun wieder bergauf gehen. Man darf gespannt sein, ob Udinese heute in Turin der erste Schritt gelingt.

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