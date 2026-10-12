„Das hat uns gefehlt“: Alaba winkt die Startelf

„Ich kann es kaum erwarten“

„Er versteht es, Spiele zu lesen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er ist stark am Ball, spielt gerne vertikal, kommuniziert viel mit seinen Mitspielern und sorgt für die defensive Organisation, die uns ein wenig gefehlt hat“, schwärmt Runjaic von Alaba. „Er kann alle drei Positionen in der Abwehr besetzen. Ich kann es kaum erwarten, dass er seinen Beitrag leistet!“