Wenn Weihnachten schon jetzt Gestalt annimmt

Noch sind es rund 70 Tage bis Weihnachten, doch bei den Krippenfreunden Kemeten hat die besinnlichste Zeit des Jahres bereits begonnen. Im Krippenbaukurs in der Alten Schule in Burgauberg entstanden am Wochenende unter fachkundiger Anleitung ganz persönliche Krippen – die Teilnehmer hämmerten, schnitzten und klebten, was das Zeug hielt. „Unser Krippenbaukurs ist für die ganze Familie. Wir starten immer so früh mit den Arbeiten, damit die Krippen für die Weihnachtszeit rechtzeitig fertig sind“, erzählt Obmann Heinz Koller.