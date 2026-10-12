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Krippen-Leidenschaft

Wenn Weihnachten schon jetzt Gestalt annimmt

Burgenland
12.10.2026 11:00
Obmann Heinz Koller vor einer kunstvollen Krippe, die am Wochenende fertiggestellt worden ist.
Obmann Heinz Koller vor einer kunstvollen Krippe, die am Wochenende fertiggestellt worden ist.(Bild: Franz Weber)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

In Burgauberg wurde wieder fleißig gehämmert, geschnitzt und geklebt: Die Krippenfreunde Kemeten lassen im Krippenbaukurs einzigartige Kunstwerke entstehen.

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Noch sind es rund 70 Tage bis Weihnachten, doch bei den Krippenfreunden Kemeten hat die besinnlichste Zeit des Jahres bereits begonnen. Im Krippenbaukurs in der Alten Schule in Burgauberg entstanden am Wochenende unter fachkundiger Anleitung ganz persönliche Krippen – die Teilnehmer hämmerten, schnitzten und klebten, was das Zeug hielt. „Unser Krippenbaukurs ist für die ganze Familie. Wir starten immer so früh mit den Arbeiten, damit die Krippen für die Weihnachtszeit rechtzeitig fertig sind“, erzählt Obmann Heinz Koller.

140 Mitglieder im Verein
Die Krippenfreunde Kemeten zählen mittlerweile rund 140 Mitglieder und haben sich längst über die Region hinaus einen Namen gemacht. Im November 2024 errichteten sie im Haus St. Nikolaus hinter der katholischen Pfarrkirche das erste burgenländische Krippenmuseum. Zu bestaunen sind dort außergewöhnliche Exponate namhafter Krippenbaukünstler aus Österreich, Tirol, Osttirol und Südtirol, darunter Werke von Andrea Hahndl, Peter Riml und Renato Valle.

Die Ausstellung im Südburgenland ist keine Dauerausstellung. Bei jedem Besuch warten neue Krippen und kunstvolle Überraschungen auf die Besucher.

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