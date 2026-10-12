Hangrutsch in Italien
Höhlenforscher sitzt in zehn Metern Tiefe fest
Auf Sardinien läuft derzeit eine Rettungsaktion für einen Höhlenforscher, der in zehn Metern Tiefe festsitzt. Der 31-Jährige sei bei Bewusstsein, hieß es. Die Einsatzkräfte, die sich durch die Geröllmassen zu ihm vor graben, konnten Kontakt aufnehmen.
Der Italiener sitzt seit Sonntagnachmittag fest. Ein Hangrutsch verschüttete den Eingang zu der Höhle bei Urzulei auf Sardinien, wie die italienische Bergrettung am Montag mitteilte. Die Arbeiten hätten die ganze Nacht angedauert und würden nun fortgesetzt.
Mehr als 30 Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung arbeiteten mit Unterstützung der Feuerwehr daran, das Material, das den Höhleneingang versperrt, von Hand zu entfernen. Auf diese Weise wollen sie zu dem Forscher vordringen, der vermutlich unter weiteren Trümmern unterschiedlicher Größe begraben liegt.
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