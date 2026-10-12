Planung für Klinik-Wäscherei kostet 900.000 Euro

Jahrelange Verzögerungen, horrende Kosten bei der Planung, und immer noch gibt es keinen Standort – der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) muss eine neue Wäscherei bauen, und das ganze Vorhaben wirkt schon jetzt mehr als unsauber. Wie berichtet, ist das Dampfnetz am Flötzersteig am Ende seiner technischen Lebensdauer angekommen – doch genau das versorgt die aktuelle Wigev-Wäscherei im 14. Bezirk, und ohne Dampf keine frische Wäsche. 30 Tonnen werden pro Tag gereinigt und in Kliniken, Geriatriezentren und Pflegewohnhäuser geliefert. 2030 ist Schluss. Dann braucht der Gesundheitsverbund eine neue Wäscherei. Angedacht ist ein Neubau am Hafen.

Problem Nummer eins – die Panne rund um die Vergabe

Auch das hat die „Krone“ berichtet: Obwohl Wien Energie schon 2021 warnte, dass es eben ab 2030 keine weitere Versorgung geben würde, wurde das Vergabeverfahren für den neuen Standort erst im ersten Quartal 2026 eingeleitet. Offenbar gingen die Experten davon aus, dass es für die Standortsuche kein öffentliches Vergabeverfahren benötigt. Dem ist aber nicht so. Der Versuch findiger Juristen, einen rechtlichen Ausweg aus dem Schlamassel zu finden, scheiterte. Ein Verfahren war Pflicht – und musste nachgeholt werden.