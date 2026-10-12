Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon Mega-Kosten

Planung für Klinik-Wäscherei kostet 900.000 Euro

Wien
12.10.2026 11:00
Ein Stadt-Wien-Lkw bringt neue Schmutzwäsche zum alten Standort – 2030 ist Schluss.
Ein Stadt-Wien-Lkw bringt neue Schmutzwäsche zum alten Standort – 2030 ist Schluss.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Der Wiener Gesundheitsverbund muss eine neue Wäscherei für alle Spitäler bauen – doch bei dem Projekt läuft nicht alles rund. Und es kostet jetzt schon ein Vermögen, obwohl nicht einmal der Standort feststeht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jahrelange Verzögerungen, horrende Kosten bei der Planung, und immer noch gibt es keinen Standort – der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) muss eine neue Wäscherei bauen, und das ganze Vorhaben wirkt schon jetzt mehr als unsauber. Wie berichtet, ist das Dampfnetz am Flötzersteig am Ende seiner technischen Lebensdauer angekommen – doch genau das versorgt die aktuelle Wigev-Wäscherei im 14. Bezirk, und ohne Dampf keine frische Wäsche. 30 Tonnen werden pro Tag gereinigt und in Kliniken, Geriatriezentren und Pflegewohnhäuser geliefert. 2030 ist Schluss. Dann braucht der Gesundheitsverbund eine neue Wäscherei. Angedacht ist ein Neubau am Hafen.

Problem Nummer eins – die Panne rund um die Vergabe
Auch das hat die „Krone“ berichtet: Obwohl Wien Energie schon 2021 warnte, dass es eben ab 2030 keine weitere Versorgung geben würde, wurde das Vergabeverfahren für den neuen Standort erst im ersten Quartal 2026 eingeleitet. Offenbar gingen die Experten davon aus, dass es für die Standortsuche kein öffentliches Vergabeverfahren benötigt. Dem ist aber nicht so. Der Versuch findiger Juristen, einen rechtlichen Ausweg aus dem Schlamassel zu finden, scheiterte. Ein Verfahren war Pflicht – und musste nachgeholt werden.

Hierher soll die neue Wäscherei kommen.
Hierher soll die neue Wäscherei kommen.(Bild: LBS Redl)

Problem Nummer zwei – schon jetzt kostet das Projekt ein Vermögen
Im Zuge des Vorhabens wurde für den neuen Standort eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Alleine die soll bereits 500.000 Euro gekostet haben. Der Wigev kommuniziert das der „Krone“ gegenüber auch sehr transparent – was heutzutage übrigens keine Selbstverständlichkeit ist.

Eine Wigev-Sprecherin: „Für die Studie und die damit verbundenen Leistungen der Projektvorbereitung sind insgesamt rund 900.000 Euro budgetiert. Dazu zählen neben der Machbarkeitsstudie unter anderem die Betriebsorganisationsplanung, Planungen zur Energieversorgung, die rechtliche Begleitung sowie die Vorbereitung der Ausschreibungen.“

Die FPÖ kritisiert die Ausgaben und nimmt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ in die Pflicht.

Lesen Sie auch:
Die Wäscherei hat nur noch bis 2030 Dampf.
Unsaubere Vergabe?
Wäscherei für Wiens Spitälern geht der Dampf aus
11.10.2026

Problem Nummer drei – die Jahre lösen sich in Dampf auf
2030 ist also Schluss mit dem alten Standort, der neue am Hafen nicht einmal noch fix. Offiziell heißt es: „Die Zuschlagsentscheidung ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.“ Bei Wien Energie rechnet man wiederum offenbar schon mit Verzögerungen und erklärt: „Es wird an Maßnahmen gearbeitet, um das Dampfnetz etwas länger in Betrieb halten zu können.“ Schon jetzt stinkt das Projekt Wäscherei ordentlich gegen den Wind.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
12.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
10° / 17°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
10° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
9° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
9° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
9° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
91.558 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
74.645 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
64.930 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2567 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1955 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1262 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Wien
Simone bei Einweihung
„Richard Lugner Platz“: Initiative düpiert Stadt
Bei 0:2 gegen Sturm
Diese Szene bringt die Austria auf die Palme
Highlights vom Hit
Video: Auch der LASK kann Rapid nicht stoppen
Schon Mega-Kosten
Planung für Klinik-Wäscherei kostet 900.000 Euro
In Wien versteigert
Internet-Star: Dieses Fohlen ist 75.000 Euro wert!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf