Sturm landet Big Points & Laterne für den WAC

Rapid strahlt nach dem 0:2-Auswärtssieg beim LASK weiterhin von der Tabellenspitze! Dahinter patzt Red Bull Salzburg beim GAK, während Sturm Graz am Verteilerkreis wichtige drei Punkte einfährt. Im Tabellenkeller gibt es ein neues Schlusslicht. Der krisengebeutelte WAC muss sich in Altach geschlagen geben. In Bundesliga kompakt (siehe Video) gibt es jeden Montag die wichtigsten Erkenntnisse nach dem Spieltag!