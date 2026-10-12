Clooney erschüttert von Gerbers „verheerendem“ Tod

Pläne für Trauerfeier noch offen

Wie ein Insider gegenüber „People“ erklärte, hätten die Angehörigen noch keine endgültige Entscheidung über die Gestaltung der Trauerfeier getroffen. Angesichts der emotionalen Belastung falle es ihnen schwer, entsprechende Pläne zu machen. „Es ist schwer, solche Entscheidungen zu treffen, wenn alle emotional so sehr zu kämpfen haben“, sagte der Nahestehende. Besonders wichtig sei der Familie, dass die Feier ohne Medien und Paparazzi stattfinden könne. Eine weitere mit der Situation vertraute Person erklärte, dass die Angehörigen eine möglichst persönliche Gedenkfeier organisieren wollten. Gleichzeitig gebe es zahlreiche Menschen aus Presleys Umfeld, die sich verabschieden möchten. Derzeit werde eine Veranstaltung in Malibu in Betracht gezogen. Der Ort habe für Presley eine besondere Bedeutung gehabt, weil er das Surfen und den Strand liebte.