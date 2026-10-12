Internet-Star: Dieses Fohlen ist 75.000 Euro wert!

Was für eine Fellpracht! Das erst fünf Monate alte Hengstfohlen „J-Nimon K“ aus Brandenburg sieht aus als hätte ein Dalmatiner mit einem Zebra gekuschelt und begeistert damit das Netz. Bei einer Versteigerung in Wien brachte der gepunktete Hingucker stolze 75.000 Euro ein. Schon bald könnte es für den kleinen Star nach Dubai gehen!