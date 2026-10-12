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Internet-Star: Dieses Fohlen ist 75.000 Euro wert!

Wien
12.10.2026 11:00
Mit seinem auffälligen Punktemuster erobert „J-Nimon K“ die Herzen – und bald vielleicht auch ...
Mit seinem auffälligen Punktemuster erobert „J-Nimon K“ die Herzen – und bald vielleicht auch Dubai.(Bild: Camille Peter - MovingMemories)
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Von krone.at

Was für eine Fellpracht! Das erst fünf Monate alte Hengstfohlen „J-Nimon K“ aus Brandenburg sieht aus als hätte ein Dalmatiner mit einem Zebra gekuschelt und begeistert damit das Netz. Bei einer Versteigerung in Wien brachte der gepunktete Hingucker stolze 75.000 Euro ein. Schon bald könnte es für den kleinen Star nach Dubai gehen!

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Schwarz-weiße Punkte, eine ungewöhnliche Zeichnung und ein Erscheinungsbild, das man so schnell nicht vergisst: „J-Nimon K“ ist alles andere als ein gewöhnliches Fohlen. Was ihn so besonders macht? Für Züchter Steffen Krehl ist die Antwort klar. „Eindeutig die Farbe“, sagte er. Das junge Pferd erinnere an einen Dalmatiner, ein Dalmatiner-Zebra oder sogar eine Giraffe.

„J-Nimon K“ ist alles andere als ein gewöhnliches Fohlen.
„J-Nimon K“ ist alles andere als ein gewöhnliches Fohlen.(Bild: Camille Peter - MovingMemories)

Als Krehl seinen kleinen Vierbeiner zum ersten Mal im Gras liegen sah, staunte offenbar auch er nicht schlecht. „Wo ich ihn das erste Mal im Gras habe liegen sehen, habe ich gedacht: Oh, ein kleiner Hund. So sah es aus.“

Selbst andere Pferde staunen
Nicht nur im Internet sorgt der gepunktete Schönling für offene Münder. Auch wer mit Pferden wenig am Hut hat, kommt aus dem Staunen kaum heraus. „Kinnlade auf den Boden“ sei die Reaktion, die er häufig erlebe, berichtete Krehl. „Ja, die staunen alle sehr.“

Und sogar die tierischen Artgenossen scheinen sich über den ungewöhnlichen Anblick zu wundern. Andere Pferde hätten zunächst ebenfalls besonders interessiert geschaut. Ganz nach dem Motto: „Oh, was ist denn das?“

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Dass „J-Nimon K“ einmal zu einem derart auffälligen Hingucker werden würde, war allerdings keineswegs garantiert. Bei der Zucht gehört auch eine Portion Glück dazu. Eine wichtige Rolle spielte der Vater des Fohlens, der niederländische Hengst „Genius“. Er ist wegen seiner besonderen Zeichnung bei Züchtern als Deckhengst gefragt.

Züchter hatte das richtige Näschen
Krehl entdeckte ihn damals im Hengstkatalog und wagte den Versuch: „Dann nehmen wir jetzt mal den hier und versuchen mal was.“

Der Plan ging auf – allerdings mit einem Ergebnis, das längst nicht selbstverständlich war. Denn bei der Fellfarbe ist normalerweise der Schimmel dominant, während die Scheckung nicht zwangsläufig durchkommt. Andere Züchter hätten es mit demselben Samen versucht, jedoch ohne gepunkteten Nachwuchs. Stattdessen kamen Schimmel oder braune Pferde zur Welt.

Züchter Steffen Krehl mit dem kleinen Hengst, der auf seinem Gestüt in Brandenburg zur Welt kam.
Züchter Steffen Krehl mit dem kleinen Hengst, der auf seinem Gestüt in Brandenburg zur Welt kam.(Bild: Camille Peter - MovingMemories)

Noch darf der kleine Star ein paar Wochen bei seiner Mutter bleiben. Danach wird sich entscheiden, ob er direkt zu seinem Käufer nach Dubai reist oder zunächst noch in einem europäischen Gestüt ausgebildet wird.

Sein Züchter blickt der Zukunft des außergewöhnlichen Hengstfohlens jedenfalls gelassen entgegen. Auch charakterlich sei der Kleine bestens aufgestellt: „Der ist ja auch so charakterlich, der ist nicht so ein Schisser, der geht immer schön voran.“

Mit seinem auffälligen Fell hat „J-Nimon K“ jedenfalls schon jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und wer weiß: Vielleicht galoppiert der gepunktete Internet-Liebling schon bald in Dubai seiner großen Zukunft entgegen.

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