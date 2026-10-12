Internet-Star: Dieses Fohlen ist 75.000 Euro wert!

Was für eine Fellpracht! Das erst fünf Monate alte Hengstfohlen „J-Nimon K“ aus Brandenburg sieht aus als hätte ein Dalmatiner mit einem Zebra gekuschelt und begeistert damit das Netz. Bei einer Versteigerung in Wien brachte der gepunktete Hingucker stolze 75.000 Euro ein. Schon bald könnte es für den kleinen Star nach Dubai gehen!
Schwarz-weiße Punkte, eine ungewöhnliche Zeichnung und ein Erscheinungsbild, das man so schnell nicht vergisst: „J-Nimon K“ ist alles andere als ein gewöhnliches Fohlen. Was ihn so besonders macht? Für Züchter Steffen Krehl ist die Antwort klar. „Eindeutig die Farbe“, sagte er. Das junge Pferd erinnere an einen Dalmatiner, ein Dalmatiner-Zebra oder sogar eine Giraffe.
Als Krehl seinen kleinen Vierbeiner zum ersten Mal im Gras liegen sah, staunte offenbar auch er nicht schlecht. „Wo ich ihn das erste Mal im Gras habe liegen sehen, habe ich gedacht: Oh, ein kleiner Hund. So sah es aus.“
Selbst andere Pferde staunen
Nicht nur im Internet sorgt der gepunktete Schönling für offene Münder. Auch wer mit Pferden wenig am Hut hat, kommt aus dem Staunen kaum heraus. „Kinnlade auf den Boden“ sei die Reaktion, die er häufig erlebe, berichtete Krehl. „Ja, die staunen alle sehr.“
Und sogar die tierischen Artgenossen scheinen sich über den ungewöhnlichen Anblick zu wundern. Andere Pferde hätten zunächst ebenfalls besonders interessiert geschaut. Ganz nach dem Motto: „Oh, was ist denn das?“
Dass „J-Nimon K“ einmal zu einem derart auffälligen Hingucker werden würde, war allerdings keineswegs garantiert. Bei der Zucht gehört auch eine Portion Glück dazu. Eine wichtige Rolle spielte der Vater des Fohlens, der niederländische Hengst „Genius“. Er ist wegen seiner besonderen Zeichnung bei Züchtern als Deckhengst gefragt.
Züchter hatte das richtige Näschen
Krehl entdeckte ihn damals im Hengstkatalog und wagte den Versuch: „Dann nehmen wir jetzt mal den hier und versuchen mal was.“
Der Plan ging auf – allerdings mit einem Ergebnis, das längst nicht selbstverständlich war. Denn bei der Fellfarbe ist normalerweise der Schimmel dominant, während die Scheckung nicht zwangsläufig durchkommt. Andere Züchter hätten es mit demselben Samen versucht, jedoch ohne gepunkteten Nachwuchs. Stattdessen kamen Schimmel oder braune Pferde zur Welt.
Noch darf der kleine Star ein paar Wochen bei seiner Mutter bleiben. Danach wird sich entscheiden, ob er direkt zu seinem Käufer nach Dubai reist oder zunächst noch in einem europäischen Gestüt ausgebildet wird.
Sein Züchter blickt der Zukunft des außergewöhnlichen Hengstfohlens jedenfalls gelassen entgegen. Auch charakterlich sei der Kleine bestens aufgestellt: „Der ist ja auch so charakterlich, der ist nicht so ein Schisser, der geht immer schön voran.“
Mit seinem auffälligen Fell hat „J-Nimon K“ jedenfalls schon jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und wer weiß: Vielleicht galoppiert der gepunktete Internet-Liebling schon bald in Dubai seiner großen Zukunft entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.