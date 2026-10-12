Nach Forsthaus-Eklat: Simone Lugner wehrt sich!

Schon zum Auftakt der 5. Staffel von „Forsthaus Rampensau“ gab‘s jede Menge Wirbel rund um Simone Lugner. Der Grund: eine verweigerte Umarmung! Und während die Rampensäue über die angeblich so „arrogante“ Simone lästerten und sich die Fans wunderten, versteht Lugner die Aufregung so gar nicht – und wehrt sich nun auf Instagram!