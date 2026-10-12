Nach Forsthaus-Eklat: Simone Lugner wehrt sich!

Schon zum Auftakt der 5. Staffel von „Forsthaus Rampensau“ gab‘s jede Menge Wirbel rund um Simone Lugner. Der Grund: eine verweigerte Umarmung! Und während die Rampensäue über die angeblich so „arrogante“ Simone lästerten und sich die Fans wunderten, versteht Lugner die Aufregung so gar nicht – und wehrt sich nun auf Instagram!
Da staunte Vanessa beim Einzug von Simone Lugner nicht schlecht: Denn als die Reality-Queen zur großen Umarmung und einem Küsschen zum Einstand ausholte, gab‘s von der Lugner-Witwe eine eiskalte Abfuhr – und nur eine ausgestreckte Hand.
„Habe das noch so gelernt“
Die Irritation war groß – und das nicht nur bei den Rampensäuen, sondern auch bei den Zuschauern der beliebten ATV-Reality-Show. So groß, dass Simone jetzt auf Instagram der Kritik kontert.
„Ich habe das noch so gelernt. Zur Begrüßung Hand geben, vorstellen“, schrieb Lugner unter den Clip von „Forsthaus Rampensau“, in dem man eben diese Szene zu sehen bekommt.
Und wehrte sich gegen Sticheleien der anderen Rampensäue, sie habe sich furchtbar „arrogant“ aufgeführt. „Ist in der Folge FH (Forsthaus, Anm.) allerdings auch zu sehen: Bevor ich reinkam, haben sich nicht alle mit Bussi-Bussi begrüßt.“
„Alles richtig und nichts falsch“ gemacht
Doch Simone räumte auch ein: „No hard feelings, Vanessa.“ Denn: „Vanessa hat alles richtig gemacht, und ich auch nichts falsch.“
Von den Fans gab es unterdessen viel Zuspruch für Simone Lugner: „Absolut richtig reagiert, denn diese Bussi-Gesellschaft ist sowieso mit Vorsicht zu genießen. Bussi muss man sich erarbeiten“, schrieb einer etwa. Und ein anderer fügte hinzu: „Alles richtig gemacht, Simone!“
Hier können sie sich das Bussi-Gate im „Forsthaus Rampensau“ anschauen:
Vanessa ärgert sich über „Krappi“-Beleidigung
Und Vanessa? Die legt nach der ersten Folge von „Forsthaus Rampensau“ gegen Simone nach. Denn nach dem Bussi-Gate ging Simone mit Vanessas Teampartner Manuel „Krappi“ Krappinger hart ins Gericht und bezeichnete den YouTuber als einen, den man als „Du warst mal“ kenne, der also mittlerweile „in Vergessenheit geraten“ sei.
Hier sieht man das Gespräch zwischen Simone Lugner und „Krappi“, das Vanessa so auf die Palme bringt:
Das lässt Vanessa nicht so stehen. Auf Instagram feuerte sie ihren Teampartner kräftig an: „Deine Zeit ist nicht vorbei die kommt jetzt noch stärker und besser denn je zuvor.“
„In mir brodelt es“
Nur, um in ihren Insta-Storys gegen Simone nachzulegen: „Leute, in mir brodelt es. Krappi ist mein Teampartner und guter Freund und ich werde immer zu 100 % hinter ihm stehen. Ich werde mich definitiv zu diesem Ausschnitt ausführlich äußern!“
Und fügte hinzu: „Diese Frau Lugner ist nämlich sehr bedacht mit ihrer Wortwahl, das muss man ihr lassen.“
Wie es mit Simone Lugner und Vanessa im „Forsthaus Rampensau“ weitergeht? Das sehen Sie jeden Freitag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.
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