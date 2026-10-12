So kann Antonelli in Austin F1-Weltmeister werden

Weiteres schwarzes Wochenende für Russell

Für Teamkollege George Russell, der Neunter wurde, war auch im Optimum-Bereich nur wenig zu holen. „Es war klar, dass es für mich eine große Herausforderung würde aufgrund der Umstände.“ Für den Briten war es ein weiteres schwarzes Wochenende. Im Sprint hatte er sich in Führung liegend von der Strecke gedreht, im Grand Prix war er durch die Strafversetzung wegen des regelwidrigen Wechsels der Power Unit ans Ende der Startaufstellung von Anfang an chancenlos.