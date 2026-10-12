Sacha Baron Cohen in Tarantino-Theaterstück dabei

Sacha Baron Cohen spielt die Hauptrolle in Quentin Tarantinos erstem Theaterstück. Das Stück mit dem Namen „The Popinjay Cavalier“ – zu Deutsch in etwa „Der eitle Kavalier“ – soll im März 2027 im Londoner West End Premiere feiern.
Quentin Tarantino („Pulp Fiction“, „Inglourious Basterds“) hat das Skript geschrieben und führt Regie bei der „abenteuerlichen Komödie“.
Der englische Schauspieler und Comedian Cohen berichtete in britischen Medien vom ersten Kontakt mit Tarantino: „Quentin rief mich an und ich sagte Ja, bevor er sein erstes ‘Motherfucker‘ aussprechen konnte“, so Cohen.
Auf Instagram findet man das Werbeplakat für das neue Theaterstück „The Popinjay Cavalier“. Sacha Baron Cohen wird die Hauptrolle spielen:
Baron Cohen „überglücklich“
„Wenn dich der beste Regisseur der Welt anruft, stellst du keine Fragen.“ Er sei „überglücklich, dass wir unsere West-End-Jungfräulichkeit zusammen verlieren“. Er habe Tarantino das Versprechen abgenommen, nicht sanft mit ihm zu sein.
Weitere Schauspielerinnen und Schauspieler, die an dem Theaterstück mitwirken, sollen später bekanntgegeben werden. Der US-amerikanische Regisseur Tarantino ist zweifacher Oscar-Preisträger.
Cohen ist vor allem für seine Rollen als „Ali G“ und „Borat“ bekannt. Er gewann drei Golden Globes und war dreimal für einen Oscar nominiert.
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