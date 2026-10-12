Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Premiere März 2027

Sacha Baron Cohen in Tarantino-Theaterstück dabei

Society International
12.10.2026 10:37
Treffen bald aufeinander: Quentin Tarantino wollte den britischen Schauspieler Sacha Baron Cohen ...
Treffen bald aufeinander: Quentin Tarantino wollte den britischen Schauspieler Sacha Baron Cohen für sein neues Stück namens „The Popinjay Cavalier“.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sacha Baron Cohen spielt die Hauptrolle in Quentin Tarantinos erstem Theaterstück. Das Stück mit dem Namen „The Popinjay Cavalier“ – zu Deutsch in etwa „Der eitle Kavalier“ – soll im März 2027 im Londoner West End Premiere feiern. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Quentin Tarantino („Pulp Fiction“, „Inglourious Basterds“) hat das Skript geschrieben und führt Regie bei der „abenteuerlichen Komödie“.

Der englische Schauspieler und Comedian Cohen berichtete in britischen Medien vom ersten Kontakt mit Tarantino: „Quentin rief mich an und ich sagte Ja, bevor er sein erstes ‘Motherfucker‘ aussprechen konnte“, so Cohen. 

Auf Instagram findet man das Werbeplakat für das neue Theaterstück „The Popinjay Cavalier“. Sacha Baron Cohen wird die Hauptrolle spielen:

Baron Cohen „überglücklich“
„Wenn dich der beste Regisseur der Welt anruft, stellst du keine Fragen.“ Er sei „überglücklich, dass wir unsere West-End-Jungfräulichkeit zusammen verlieren“. Er habe Tarantino das Versprechen abgenommen, nicht sanft mit ihm zu sein.

Sacha Baron Cohen ist für seine schrägen Rollen wie „Ali G“, „Borat“, „Brüno“ und „Admiral ...
Sacha Baron Cohen ist für seine schrägen Rollen wie „Ali G“, „Borat“, „Brüno“ und „Admiral General Aladeen“ bekannt.(Bild: 20th Century Fox/Disney)

Weitere Schauspielerinnen und Schauspieler, die an dem Theaterstück mitwirken, sollen später bekanntgegeben werden. Der US-amerikanische Regisseur Tarantino ist zweifacher Oscar-Preisträger.

Lesen Sie auch:
Sacha Baron Cohen in seiner „Borat“-Kultrolle. Der britische Komiker zeigt jetzt seinen neuen ...
Kaum wiederzuerkennen!
SO sieht „Borat“ Sacha Baron Cohen nicht mehr aus
24.07.2025
Hannahs Herz erobert
Sacha Baron Cohen datet 27-jähriges OnlyFans-Model
26.09.2025

Cohen ist vor allem für seine Rollen als „Ali G“ und „Borat“ bekannt. Er gewann drei Golden Globes und war dreimal für einen Oscar nominiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
12.10.2026 10:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
91.087 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
74.185 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
64.817 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2565 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1934 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1262 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Society International
Premiere März 2027
Sacha Baron Cohen in Tarantino-Theaterstück dabei
Emotionales Statement
Clooney erschüttert von Gerbers „verheerendem“ Tod
Kurz nach Scheidung:
Tobey Maguire leitete Trauung von Ex-Frau
Liebes-Outing
Anna-Carina Woitschack küsst neuen Mann auf Bühne!
„Ärztliche Aufsicht“
Konzerte von Rapper Haftbefehl wurden abgesagt
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf