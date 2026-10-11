Raimanns Colts verlieren gegen Pittsburgh Steelers

Jaguars jubeln in London

Das London-Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den Philadelphia Eagles gewannen die „Raubkatzen“ auf dramatische Weise mit 19:17. Den Sieg bescherte Jaguars-Kicker Cam Little durch ein Fieldgoal aus 57 Yards bei auslaufender Uhr. Little konterte damit ein Fieldgoal der Eagles, das Philadelphia acht Sekunden vor Ende 17:16 in Führung gebracht hatte. Doch ein Return von Ameer Abdullah über das halbe Feld, der noch eine Sekunde auf der Uhr übrig ließ, brachte Jacksonville noch einmal zurück in die Partie. Der Divisionsrivale der Colts hält bei 4:1-Siegen.