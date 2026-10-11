Raimanns Colts verlieren gegen Pittsburgh Steelers

Nach zwei Siegen in Folge haben sich die Indianapolis Colts in der 5. Runde der National Football League (NFL) wieder geschlagen geben müssen. Das Team des Wiener Left Tackles Bernhard Raimann, der mit einer Armschiene spielte, verlor am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers 22:34 und hält nun bei zwei Siegen und drei Niederlagen.
Ein Touchdown durch Tyler Warren war für die Colts zu wenig, die restlichen Indy-Punkte erzielte Kicker Spencer Shrader durch fünf Fieldgoals.
Jaguars jubeln in London
Das London-Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den Philadelphia Eagles gewannen die „Raubkatzen“ auf dramatische Weise mit 19:17. Den Sieg bescherte Jaguars-Kicker Cam Little durch ein Fieldgoal aus 57 Yards bei auslaufender Uhr. Little konterte damit ein Fieldgoal der Eagles, das Philadelphia acht Sekunden vor Ende 17:16 in Führung gebracht hatte. Doch ein Return von Ameer Abdullah über das halbe Feld, der noch eine Sekunde auf der Uhr übrig ließ, brachte Jacksonville noch einmal zurück in die Partie. Der Divisionsrivale der Colts hält bei 4:1-Siegen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.