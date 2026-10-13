Sängerin Anastacia: Noch lange nicht „Outta Love“

Besonders berührend wurde es, als Anastacia gemeinsam mit zwei ihrer Musiker auf Stühlen Platz nahm und einige Songs in akustischen Versionen präsentierte. Vor „How Come the World Won’t Stop“ sprach sie über den Verlust eines geliebten Menschen und darüber, wie schwer es ihr gefallen sei, damit umzugehen. Doch als trauriges Lied wollte sie den Song nicht verstanden wissen. Vielmehr sollte er den Menschen das Gefühl geben, jenen wieder ein Stück näher zu sein, die nicht mehr unter ihnen sind. Ein ruhiger, ehrlicher Moment zwischen all der Energie, der zeigte, dass Anastacia nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihren Worten berühren kann. Mit „Welcome to My Truth“ und „Wishing Well“ ging es gefühlvoll weiter, ehe sie ihrer Band erneut die Bühne überließ.