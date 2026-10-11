Automatic Draft

Driver Injured
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A spectacular accident occurred early Sunday morning in Haid (Upper Austria). A 23-year-old driver lost control of his vehicle and crashed head-on into a guardrail. The young man sustained only minor injuries.
The 23-year-old Bosnian from Wels was driving his car on the B1 on Sunday around 12:10 a.m., traveling from Linz toward Wels. In the town of Haid, shortly after the Neuhaus Tunnel, he lost control of his vehicle for reasons that are still unknown.
Also crashed into a streetlight
He steered the car into several metal posts, a streetlight, and onto the oncoming lane, where it collided with the guardrail in the median. After receiving initial medical treatment for injuries of an unspecified severity, the 23-year-old was taken to Wels-Grieskirchen Hospital.
Cleanup efforts proved difficult: The damaged streetlight was set aside nearby. The guardrail had to be partially dismantled before the crashed car could be recovered.
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