Diesel Deal with Putin
“Time for Someone New”: Trump Calls for Zelenskyy’s Replacement
Von krone.at
The latest exchange of barbs followed Zelenskyy’s sharp criticism of the diesel deal between Washington and Moscow. After a conversation with Putin, Trump had announced an agreement on the delivery of hundreds of thousands of metric tons of diesel from Russia. In return, the U.S. is temporarily suspending its sanctions against Russian diesel exports.
The Ukrainian president had sharply criticized the easing of U.S. sanctions in light of the Russian attacks. “Russia is thanking us for lifting sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia,” Zelenskyy wrote on social media.
Trump’s accusation that Zelenskyy failed to take advantage of potential opportunities to end the war contradicts the diplomatic positions taken so far by the warring parties. Zelenskyy has repeatedly declared his willingness to engage in direct talks with Putin but has categorically rejected invitations to Moscow. Putin, for his part, has repeatedly rejected offers of an unconditional ceasefire. Other diplomatic initiatives have also so far failed to yield results.
The diesel dispute also has a domestic political dimension for Trump. According to the news agency report, diesel prices in the U.S. have risen by 67 percent as a result of the war with Iran that began in late February. Ahead of the congressional elections on November 3, public discontent is therefore growing. Trump’s Republicans fear losing their majority in Congress.
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