SV Ried Celebrates First Away Win of the Season in Tyrol

Right after the restart, Aisowieren scored what appeared to be the 3-1 goal. However, the Ried forward was offside when Ante Bajic played the pass (50th minute), so the VAR disallowed the goal. WSG goalie Salko Hamzic defused a long-range shot by Fabian Rossdorfer (65th minute). The Tyroleans fought back against the looming defeat but remained too inaccurate against the Upper Austrians, who were now sitting deep. Shots by “Joker” Murat Satin (81') and Matthäus Taferner (82') missed the target, as did a header by Hinterseer (93'). WSG thus remains on eight points and has gone three games without a win. In the next round, the Tyroleans will travel to Wolfsberg, while Ried will host Wiener Austria.