Wacker Innsbruck feiert Last-Minute-Sieg bei Rapid

Innsbruck beendet sieglose Serie

Wacker konnte aber noch einmal antworten und nach drei sieglosen Ligaspielen wieder einmal gewinnen. Der 22-jährige Senegalese Mouhamed Sy avancierte in der 91. Minute mit einem Schuss aus sechs Metern zum Matchwinner. Es war sein vierter Saisontreffer. Auch die Salzburger konnten vor dem mit Spannung erwarteten Westderby am kommenden Freitag in Innsbruck Selbstvertrauen tanken, wobei die Partie in Salzburg erst nach rund einer Stunde richtig an Fahrt aufnahm.