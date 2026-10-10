Wacker Innsbruck feiert Last-Minute-Sieg bei Rapid

Wacker Innsbruck hat in der 2. Fußball-Liga den Sprung auf Tabellenplatz vier geschafft. Die Truppe von Trainer Sebastian Siller feierte am Samstag einen Last-Minute-2:1-Erfolg bei der zweiten Mannschaft von Rapid und liegt nur noch fünf Punkte hinter dem Führungsduo Blau-Weiß Linz und Vienna. Der FAC musste in letzter Sekunde eine 1:2-Niederlage beim Neo-Sechsten Austria Salzburg hinnehmen und ist nur noch Fünfter. Siege feierten auch der FC Liefering und Hertha Wels.
Die Innsbrucker legten im Allianz Stadion einen Traumstart hin, Luis Gstrein schockte die Heimischen schon nach weniger als zwei Minuten mit dem Führungstor. Nach Wiederbeginn gab es beinahe ein ähnliches Bild. Da rettete aber die Latte bei einem Seitfallzieher von Adrian Lechl (48.). Sonst hatten aber über weite Strecken die „Jungwiener“ ein Übergewicht, als Belohnung verwertete „Joker“ David Berger (83.) einen von ihm selbst herausgeholten Elfmeter nach Foul von Raphael Galle.
Innsbruck beendet sieglose Serie
Wacker konnte aber noch einmal antworten und nach drei sieglosen Ligaspielen wieder einmal gewinnen. Der 22-jährige Senegalese Mouhamed Sy avancierte in der 91. Minute mit einem Schuss aus sechs Metern zum Matchwinner. Es war sein vierter Saisontreffer. Auch die Salzburger konnten vor dem mit Spannung erwarteten Westderby am kommenden Freitag in Innsbruck Selbstvertrauen tanken, wobei die Partie in Salzburg erst nach rund einer Stunde richtig an Fahrt aufnahm.
Trotz einer Gelb-Roten Karte für Niklas Schneider (59.) gelang dem FAC durch Thomas Geris (73.) das 1:0. Die Gastgeber ließen die Fans mit einem starken Finish aber noch jubeln. Tobias Rohrmoser (86.) glich aus und Christian Huetz (94.) machte den späten Doppelschlag perfekt. Für den FC Liefering trafen in der Red Bull Arena gegen Sturm Graz II Kenneth Adejenughure (1.), Lassina Traore (39.) und Yuri Silva Leles de Souza (67.). Den einzigen Treffer beim 1:0-Sieg der auf Rang 14 vorgestoßenen Welser zu Hause gegen Schwarz-Weiß Bregenz erzielte Oliver Kregar (60.).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.