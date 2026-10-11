Amethystwelt: Totenfest für die ganze Familie

Außergewöhnliches in den Herbstferien

„Wir möchten unseren Gästen in den Herbstferien etwas Außergewöhnliches bieten – ein Fest voller Farben, Musik und unvergesslicher Eindrücke“, schürt Geschäftsführer Gerhard Stark die Vorfreude. Es gibt Kinderschminken, Familienführungen, eine Sonderausstellung „Kristallschädel“ und eine tägliche Kino-Vorführung mit dem Film „Coco – Lebendiger als das Leben“. Der Eintritt beträgt sieben Euro, Kinder unter drei Jahren zahlen nichts. Edelsteinhaus und Schaustollen können auch besucht werden.