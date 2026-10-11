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Buntes statt Grusel

Amethystwelt: Totenfest für die ganze Familie

Niederösterreich
11.10.2026 18:00
Gerhard Stark und Irene Tutschek bereiten in der Amethyst-Welt in Maissau alles vor.
Gerhard Stark und Irene Tutschek bereiten in der Amethyst-Welt in Maissau alles vor.(Bild: Anker)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Bunt statt gruselig wird es in der Amethystwelt in Maissau, Bezirk Hollabrunn, von 24. Oktober bis 2. November. Dann ziehen nämlich magisches Gedenken und mexikanisches Flair ein. 

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Im Mittelpunkt des Dias de los Muertos steht nämlich das Feiern des Lebens im Mittelpunkt und nicht Trauer oder Schrecken. Exklusiv am Freitag, den 30., und am Samstag, den 31. Oktober, ist länger offen (bis 21 Uhr) und es wird Live-Musik gespielt. Die Band „Los Mariachis negros“ aus Mexiko bringt schwungvolle Rhythmen, gefühlvolle Lieder und prachtvolle Trachten nach Niederösterreich.

Außergewöhnliches in den Herbstferien
„Wir möchten unseren Gästen in den Herbstferien etwas Außergewöhnliches bieten – ein Fest voller Farben, Musik und unvergesslicher Eindrücke“, schürt Geschäftsführer Gerhard Stark die Vorfreude. Es gibt Kinderschminken, Familienführungen, eine Sonderausstellung „Kristallschädel“ und eine tägliche Kino-Vorführung mit dem Film „Coco – Lebendiger als das Leben“. Der Eintritt beträgt sieben Euro, Kinder unter drei Jahren zahlen nichts. Edelsteinhaus und Schaustollen können auch besucht werden.

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