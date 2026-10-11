Die Luxus-Frage – und wie Kitzbühel antwortet

Was bedeutet es für Einheimische und Gäste?

Im Zentrum der Idee steht die Frage, was Luxus für die Gäste von Kitzbühel eigentlich bedeutet – und was für die Stadt selbst. Diese Fragen beschäftigen Kitzbühel Tourismus bereits in den Markenbildungsprozessen 2008 und 2021. Auch im jüngsten Strategieprozess wurde intensiv diskutiert. In der Kommunikation blieb man jedoch bei vertrauten Begriffen wie Premium, Qualität und Wertschöpfung.