Kipchoge gewinnt Melbourne-Marathon in Rekordzeit

Dritte Station seiner Laufmission

Melbourne war die dritte Station von Kipchoges Welttour. Der Altstar hatte angekündigt binnen zwei Jahren auf jedem der sieben Kontinente einen Marathon zu laufen – einschließlich der Antarktis. Zuvor hatte er für seine Laufmission bereits in Südafrika und Brasilien Rennen absolviert. Zuletzt hatte der frühere Weltrekordhalter 2023 in Berlin einen Marathon gewonnen. Eine inoffizielle Weltbestleistung erzielte er 2019 in Wien, als er die klassische Marathon-Distanz über 42,195 Kilometer in 1:59:40 Stunden bestritt. Der Lauf fand allerdings unter Laborbedingungen mit wechselnden Tempomachern statt. Deshalb wurde die Zeit nicht als offizieller Weltrekord anerkannt.