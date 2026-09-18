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Neue Perspektiven

Imagefilm: Kitzbühel stellt sich die „Luxus-Frage“

Tirol
18.09.2026 16:00
TVB-Geschäftsführerin Veider-Walser mit Projektverantwortlichen bei einer ersten Präsentation in ...
TVB-Geschäftsführerin Veider-Walser mit Projektverantwortlichen bei einer ersten Präsentation in Wien.(Bild: Kitzbühel Tourismus)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Eine neue Kampagne soll Kitzbühel aus unerwarteten Perspektiven zeigen – dazu wurde eine neue Imagekampagne gestartet. Die große Auflösung folgt aber erst im Oktober.

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Wofür steht eine Region bzw. Tourismusdestination? Auch in Kitzbühel ist man ständig auf der Suche nach Antworten und landete beim Begriff „Luxus“, mit dem die Gamsstadt ja oft verbunden wird.

Das Kleine und Unerwartete zählt oft mehr ...
Ein neuer Imagefilm soll zeigen, dass es nicht um Champagner auf der Hotelterrasse oder das achtgängige Dinner geht, sondern um oft unerwartete Momente. Erste, nur wenige Sekunden lange Sequenzen zeigen beispielsweise einen Golfspieler, der sich vor dem ersten morgendlichen Abschlag vor imposanter Kulisse mit einem Apfel stärkt. Oder ein Paar, bei dem sich auf einer Mauer sitzend, die Verliebtheit anbahnt.

Zitat Icon

Kitzbühel wird dabei nicht einfach gezeigt, sondern aus einer neuen Perspektive erzählt.

TVB-Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser

Bild: Kitzbühel Tourismus

Aus diesen Ansätzen ist ein etwas anderer Imagefilm für Kitzbühel entstanden. Ein Film, der weniger erklärt und mehr beobachten lässt. Der nicht mit klassischen Luxusklischees arbeitet, sondern mit Momenten, Haltung und einem Augenzwinkern.

Diskussion nach Präsentation in Wien
„Luxus bedeutet für alle etwas anderes und genau das gilt es herauszuarbeiten“, erklärt TVB-Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser zur neuen Teaserkampagne. Sie wurde kürzlich in einer Rooftop-Bar in Wien erstmals präsentiert und regte jedenfalls zu Diskussionen an.

Offiziell präsentiert wird die Antwort auf die „Luxus-Frage“ dann am 10. Oktober um 10.10 Uhr unter luxus.kitzbuehel.com 

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