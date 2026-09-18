Imagefilm: Kitzbühel stellt sich die „Luxus-Frage“

Das Kleine und Unerwartete zählt oft mehr ...

Ein neuer Imagefilm soll zeigen, dass es nicht um Champagner auf der Hotelterrasse oder das achtgängige Dinner geht, sondern um oft unerwartete Momente. Erste, nur wenige Sekunden lange Sequenzen zeigen beispielsweise einen Golfspieler, der sich vor dem ersten morgendlichen Abschlag vor imposanter Kulisse mit einem Apfel stärkt. Oder ein Paar, bei dem sich auf einer Mauer sitzend, die Verliebtheit anbahnt.