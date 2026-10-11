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Wochenlange Pause! ÖFB-Star fällt verletzt aus

Fußball International
11.10.2026 15:58
Patrick Wimmer fällt wochenlang verletzt aus.
Patrick Wimmer fällt wochenlang verletzt aus.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Patrick Wimmer muss mehrere Wochen pausieren. Der Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim hat sich eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen und wird „voraussichtlich bis zur nächsten Länderspielphase im November fehlen“, gab der deutsche Fußball-Bundesligist am Sonntag bekannt. 

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Damit droht er auch dem ÖFB-Nationalteam für die letzten zwei Nations-League-Spiele am 14. November in Linz gegen Irland und am 17. November in Debrecen gegen Israel auszufallen.

Wimmer stand bei allen vier Nations-League-Spielen im September in der ÖFB-Startelf. Der Ausfall wäre für Teamchef Ralf Rangnick also schwer zu verkraften.

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