Zheng Qinwen jubelt über Heim-Titel in Peking

Zheng Qinwen hat sich den Traum vom Heimsieg beim WTA-1000-Turnier in Peking erfüllt. Die 24-jährige Chinesin rang am Sonntag im Finale die russische Favoritin Mirra Andrejewa nach 1:42 Stunden 7:5,6:4 nieder. Es war der erste Titel für Zheng auf dem höchsten WTA-Level und sie ist die erste Lokalmatadorin, die dieses seit 2004 existierende Turnier gewonnen hat. Zheng ist zudem erst die vierte Spielerin überhaupt, die ein WTA-1000-Event dank einer Wildcard gewonnen hat.