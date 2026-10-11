Zheng Qinwen jubelt über Heim-Titel in Peking

Zheng Qinwen hat sich den Traum vom Heimsieg beim WTA-1000-Turnier in Peking erfüllt. Die 24-jährige Chinesin rang am Sonntag im Finale die russische Favoritin Mirra Andrejewa nach 1:42 Stunden 7:5,6:4 nieder. Es war der erste Titel für Zheng auf dem höchsten WTA-Level und sie ist die erste Lokalmatadorin, die dieses seit 2004 existierende Turnier gewonnen hat. Zheng ist zudem erst die vierte Spielerin überhaupt, die ein WTA-1000-Event dank einer Wildcard gewonnen hat.
Andrejewa, diesjährige French-Open- und auch Linz-Siegerin, schiebt sich trotz der Niederlage im WTA-Ranking erstmals in die Top 3 auf Platz 3. Zheng verbessert sich von Platz 54 auf 23. Sie stand 2025 schon einmal auf Platz vier, ehe sie eine lange Verletzungspause (Ellbogen-OP) weit zurückwarf. Peking war der insgesamt sechste Titel, inklusive ihrem Olympia-Gold 2024. Im gleichen Jahr stand Zheng bei den Australian Open auch in ihrem bisher einzigen Major-Finale.
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