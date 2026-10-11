Tiroler Jakob Schubert schreibt Kletter-Geschichte

„Der Durchstieg von der DNA bedeutet mir natürlich unglaublich viel. Es ist schwer, so eine Leistung im Vergleich zu den Olympiamedaillen oder WM-Titel einzuordnen, aber ist auf jeden Fall ganz oben bei meinen Erfolgen anzuordnen und etwas, auf das ich unglaublich stolz bin“, sagte Schubert.