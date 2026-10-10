Wild, Wald und Natur in der Innsbrucker Altstadt

Der Tiroler Jägerverband lud am Samstag zum 11. „Tag des Wildes“. Rund um das Goldene Dachl erwartete die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Tag mit Jagdhunden, Musik und Tanz, traditionellem Handwerk, einem bunten Kinderprogramm und heimischen Wildspezialitäten.
„Mit dem Tag des Wildes möchten wir die Menschen einladen, Jagd, Wild und Natur aus nächster Nähe kennenzulernen“, erläuterte Bezirksjägermeister Franz Xaver Gruber. Zu den Höhepunkten zählte die große Jagdhunde-Vorführung. An zahlreichen Handwerks-, Informations- und Verkaufsständen konnten sich Besucherinnen und Besucher mit den Ausstellern ins Gespräch kommen.
Vielfältige musikalische Umrahmung
Für die passenden Klänge sorgten unter anderem der Stubaier Jagdhornklang, die Tiroler Jagdhornbläser, die Hubertusbläser Tirol und die Höttinger Tanzlmusig.
Der Trachtenverein Senseler Volders, der Trachtenverein D’Burgstodler Hötting und der Trachtenverein Nordkettler Rum brachten mit ihren Tänzen gelebtes Brauchtum auf die Bühne. Für das leibliche Wohl sorgten die Stadtschützen Innsbruck mit Spezialitäten rund ums heimische Wild.
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