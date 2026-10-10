Wild, Wald und Natur in der Innsbrucker Altstadt

„Mit dem Tag des Wildes möchten wir die Menschen einladen, Jagd, Wild und Natur aus nächster Nähe kennenzulernen“, erläuterte Bezirksjägermeister Franz Xaver Gruber. Zu den Höhepunkten zählte die große Jagdhunde-Vorführung. An zahlreichen Handwerks-, Informations- und Verkaufsständen konnten sich Besucherinnen und Besucher mit den Ausstellern ins Gespräch kommen.

Vielfältige musikalische Umrahmung

Für die passenden Klänge sorgten unter anderem der Stubaier Jagdhornklang, die Tiroler Jagdhornbläser, die Hubertusbläser Tirol und die Höttinger Tanzlmusig.