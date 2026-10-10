After Departure Scandal
The dispute escalates! Ronaldo now suspended by the federation
According to media reports, Cristiano Ronaldo has been provisionally suspended by the federation following the controversy surrounding his departure from the Portuguese national team’s training camp. This has been reported by the Portuguese newspaper “A Bola,” among others.
There is no official ruling yet from the disciplinary committee regarding the severity of the punishment. Ronaldo had made plenty of headlines during the international break.
First, he left the Portuguese national team’s training camp early after not being selected for the 2-1 Nations League first-leg match in Norway. Following the incident, the multiple World Player of the Year publicly accused coach Jorge Jesus of breaking his word. His future with the national team remains uncertain.
Ronaldo Wants to Be Available for the National Team Again
To date, the former star striker for Real Madrid, Manchester United, and Juventus Turin has played 234 international matches for Portugal, scoring 146 goals. Defending champion Portugal won all four of its Nations League matches during those two turbulent weeks and has secured a spot in the quarterfinals ahead of schedule. In his statement, Ronaldo hinted that he expected to face a penalty or suspension. After that, however, he would be available to the team again.
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