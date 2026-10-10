The dispute escalates! Ronaldo now suspended by the federation

Ronaldo Wants to Be Available for the National Team Again

To date, the former star striker for Real Madrid, Manchester United, and Juventus Turin has played 234 international matches for Portugal, scoring 146 goals. Defending champion Portugal won all four of its Nations League matches during those two turbulent weeks and has secured a spot in the quarterfinals ahead of schedule. In his statement, Ronaldo hinted that he expected to face a penalty or suspension. After that, however, he would be available to the team again.